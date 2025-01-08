Катерина Тишкевич показалася з батьками чоловіка Томусяка і розкрила, який сюрприз їм влаштувала

Українська акторка Катерина Тишкевич навідалася до батьків чоловіка, актора Валентина Томусяка.

Артистка з обранцем приїхала до рідних людей не просто так. Річ у тім, що мама Томусяка святкувала день народження. Тож, актори приїхали, аби привітати рідну людину зі святом. Зокрема, вони подарували пані Галині букет розкішних квітів, а та, своєю чергою, запросила до столу.

Катерина Тишкевич із чоловіком Валентином Томусяком та його батьками / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Взагалі родина Валіка вміє гуляти набагато гучніше за мою власну. Сьогодні мінісімейні посиденьки, а в суботу вже повноцінна гулянка з родичами", - поділилася Катерина.

У мами Валентина Томусяка день народження / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Загалом, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк лише нещодавно повернулися з відпустки, яку вони провели на заході України. Актори не залишили рідних без сувенірів. Зокрема, мамі Томусяка вони привезли хутряну жилетку.

"Оце привезли сувенір з Карпат", - поділилася Катерина.

Мама Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно співачка Руслана вітала маму з днем народження. Артистка також показувала свіжі фото з рідною людиною і приголомшила їхньою схожістю.

Читайте також: