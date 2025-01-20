Катерина Тишкевич показалася з чоловіком-красенем Томусяком і ніжно привітала його з 42-річчям

Українська акторка Катерина Тишкевич повідомила про особливе свято в її родині. Чоловік артистки – актор Валентин Томусяк – святкує день народження.

Знаменитості 20 січня виповнюється 42 роки. Тож, Катерина Тишкевич публічно привітала коханого з особливим днем. Зокрема, акторка опублікувала серію світлин в Instagram-stories. Артистка показувала як і чоловіка-красеня, так і їхні спільні знімки.

Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Окрім того, Катерина Тишкевич адресувала Валентину Томусяку ніжні слова з привітаннями. Артистка побажала коханому й надалі мати такий молодий вигляд, який у нього є зараз. Як зазначила акторка, генетика в її обранця чудова, тож саме так воно й буде.

"З днем твого народження, моє кохання! Лишайся таким молодим красунчиком ще багато-багато років. Генетика максимально на твоєму боці, і я навіть трохи заздрю", - звернулася до чоловіка Катерина.

Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також акторка зазначила, що між нею та чоловіком неабияк сильне кохання. Тож, вона побажала, щоб саме так і лишалося надалі. І щоб кохання пари продовжувало надихати і їх самих, і тих, хто за ними стежить.

"Бажаю, щоб наше неймовірне сплетіння сердець продовжувало надихати усіх навколо і обов'язково нас самих", - побажала обранцеві знаменитість.

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич опинилася в лікарні. Артистка вже розповіла, що сталося та чому вона зверталася за допомогою до лікарів.

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