Катерина Тишкевич пожалілася на серйозну хворобу чоловіка Томусяка і назвала симптоми

Чоловік української акторки Катерини Тишкевич – актор Валентин Томусяк – серйозно захворів.

Про це в Instagram-stories розповіла сама артистка. Вона поділилася, що симптоми хвороби почали проявлятися 18 лютого. У Томусяка підіймалася висока температура і симптоми були схожі на гостре отруєння. Тож, актор випив ліки та поїхав грати виставу. У театрі виявилося, що багато інших артистів теж захворіли, і симптоми схожі.

"Я зі вчора (18 лютого – прим. ред.) граюся в лікаря, тому що Валік дуже сильно захворів. Він грав виставу з температурою 38. Я поїхала з ним, щоб проконтролювати, бо були симптоми просто жахливого гострого отруєння. Ми спочатку думали, що на гастролях щось десь з'їв, але багато акторів, хто захворів з такими ж симптомами", - поділилася акторка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Коли Валентин Томусяк повернувся з вистави, йому стало ще гірше. Температура почала підійматися. Катерині Тишкевич здавалося, що вона була під 40. Акторка лікувала чоловіка всім, що було вдома, і навіть колола ліки проти нудоти. На ранок температура у Валентина Томусяка все ще трималася, а також додався жахливий кашель. Тишкевич переконана, що її чоловік підхопив вірус.

"Ми приїхали з вистави, температура 39, мені здається, далі 40, він марить. Я дуже злякалась, якщо чесно. Зараз температура 38. Я давала все, що могла. Колола навіть укол проти нудоти…Якийсь жахливий вірус. На ранок вже страшний грудний кашель", - розповіла акторка.

Нагадаємо, нещодавно Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич святкували річницю шлюбу. З нагоди особливої дати акторка показувала, яким було їхнє весілля.

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