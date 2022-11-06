Катерина Тишкевич пригадала початок стосунків зі Томусяком: "Перший чоловік, який мене кинув"

Акторка розповіла, як коханий її покинув та як вона його за це провчила.

Українська акторка Катерина Тишкевич поділилася, як у неї починалися стосунки із чоловіком, актором Валентином Томусяком.

Пара вже разом сім років, утім їхній роман починався неоднозначно. Вони познайомилися під час знімань одного серіалу, і вже тоді Валентин кинув оком на Катерину.

"Нас затвердили на проєкт на ролі чоловіка та дружини. І знайомство у нас відбулося за декілька днів до початку знімань. Ми сиділи поруч, і Валік каже, що одразу оцінив мою зовнішність", - пригадала Катерина в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Стосунки пари почали поступово розвиватися на знімальному майданчику. Перший їхній поцілунок відбувся саме там. Утім, їхній роман не переростав у щось серйозне. За декілька місяців після знімань проєкту Валентин кинув Катерину.

"У нас була домовленість, що ми разом до кінця проєкту. Зараз це вже до кінця проєкту життя. Але ми обидва не були готові до переходу якогось. І по інерції ми прозустрічалися ще місяць-два. А потім Валік вирішив закінчити наші стосунки. Бо він каже: "Ми ж домовлялися до кінця проєкту". Короче, він мене кинув", - зізналась Катерина.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Акторка спочатку дуже засмутилася, навіть почала палити через хвилювання. Утім, зірка вирішила провчити актора. Вона викликала у нього ревнощі: поїхала до свого залицяльника і почала ділитися у фотоблогу відповідними світлинами. Валентина це заділо. Тож коли Катя повернулася до Києва, він вирішив негайно діяти.

"Він перший чоловік і єдиний, який мене кинув, тому я його на собі й одружила. Це було боляче. Я плачу, а потім думаю, чого я плачу, треба його провчити", - поділилася акторка.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Після цього інциденту між ними почалися вже серйозні стосунки. Парочка з'їхалася. Згодом Валентин наважився та освідчився коханій.

"Далі у нас почалися серйозні стосунки, освідчення", - підсумувала Катя.

Нагадаємо, Катерина Тишкевич вже вісім років бореться із серйозною хворобою, а лікарі не можуть встановити точний діагноз. Зірку настільки мучить біль, що у неї навіть були думки про самогубство.

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