Катерина Тишкевич серйозно захворіла та назвала свої симптоми

Чоловік знаменитості одужав, а тепер вона злягла з хворобою.
Українська акторка Катерина Тишкевич пожалілася, що захворіла, та назвала свої симптоми.
Про проблеми зі здоров'ям знаменитість розповіла в Instagram-stories. Зокрема, спочатку серйозно захворів чоловік артисти – Валентин Томусяк. У нього була висока температура, а симптоми були схожі на ті, що виникають під час гострого отруєння.
Нині ж з хворобою злягла Катерина Тишкевич. Знаменитість ділиться, що наразі в неї підіймається висока температура, а саме 38,2. Однак артистку підтримує її чоловік. Коханий тішить акторку смачним та свіжим борщем і робить все можливе, аби їй якомога швидше стало краще.
"Стосунки з підтримкою мають такий вигляд! "Лікар" Валентин зайшов на зміну. Вже у мене 38,2", - поділилася акторка.
Нагадаємо, наразі чимало зірок шоубізнесу жаліються на проблеми зі здоров'ям, і у всіх у них схожі симптоми. Нещодавно співачка Наталія Могилевська розповідала, як у неї піднялася температура до 40. Також виконавиця зізналась, як незадовго до хвороби перенесла операцію.
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