Катерина Тишкевич серйозно захворіла та назвала свої симптоми

Українська акторка Катерина Тишкевич пожалілася, що захворіла, та назвала свої симптоми.

Про проблеми зі здоров'ям знаменитість розповіла в Instagram-stories. Зокрема, спочатку серйозно захворів чоловік артисти – Валентин Томусяк. У нього була висока температура, а симптоми були схожі на ті, що виникають під час гострого отруєння.

Нині ж з хворобою злягла Катерина Тишкевич. Знаменитість ділиться, що наразі в неї підіймається висока температура, а саме 38,2. Однак артистку підтримує її чоловік. Коханий тішить акторку смачним та свіжим борщем і робить все можливе, аби їй якомога швидше стало краще.

Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Стосунки з підтримкою мають такий вигляд! "Лікар" Валентин зайшов на зміну. Вже у мене 38,2", - поділилася акторка.

Нагадаємо, наразі чимало зірок шоубізнесу жаліються на проблеми зі здоров'ям, і у всіх у них схожі симптоми. Нещодавно співачка Наталія Могилевська розповідала, як у неї піднялася температура до 40. Також виконавиця зізналась, як незадовго до хвороби перенесла операцію.

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