Катерина Тишкевич шокувала, як їй ледь не ампутували руку: "Шансів просто не було".

В "Анатомії дива" артистка поділиться своєю історією, як одеські лікарі врятували їй життя.

Уже цього понеділка, 21 жовтня, о 16:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра документального детективу "Анатомія дива", що розкриє сучасну українську медицину через історії зцілень, що надихають, і досягнення лікарів, які творять справжні дива.

Ведучою проєкту стала Валентина Хамайко, а однією з героїнь - відома українська акторка Катерина Тишкевич.

Валентина Хамайко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Артистка страждала від постійного головного болю, причину якого лікарі тривалий час не могли встановити. Вона була змушена приймати токсичні препарати. У грудні 2023 року акторка опинилася в реанімації з діагнозом сепсис. Лікарі понад тиждень боролися за її життя.

Інфекція виявилася надзвичайно агресивною, поширювалася швидко, що призвело до відмови органів. Її ввели у медикаментозний сон, а лікарі підготувалися до термінової операції. Через те що рука набрякла через невідому інфекцію, родина підписала згоду на можливу ампутацію.

"Лікар пояснив, що якщо щось знайдуть, то видалятимуть все до здорових тканин. Якщо потрібно буде ампутувати до плеча – так і зроблять. Я це розуміла і підписала, бо інших шансів у нас просто не було", – поділилася мама акторки Наталія.

Кадр із проєкту "Анатомія дива" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Чоловік і мама Катерини сподівалися на краще, а лікарі взялися за складну операцію. Весь цей час мама акторки перебувала в кафе біля лікарні і чекала на дзвінок лікарів. Незабаром лікар зателефонував і повідомив, що руку вдалося врятувати, і набряк поступово спадатиме.

Після операції акторка почала одужувати. Коли Катерина Тишкевич отямилась, то вона побачила, що рідні поруч з нею.

"Пам'ятаю, як відкрила очі й одразу побачила Валіка, мого чоловіка, який сидів на стільці. Він одразу взяв мене за руку і почав говорити: "Ти впораєшся, я знаю, що тобі страшно і ти розгублена, але все буде добре, я тут". Я відчула по поглядах лікарів і батьків, що вони пережили суцільний жах", - пригадала акторка.

Катерина Тишкевич / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Цей непростий досвід став для акторки новим життєвим і професійним етапом. Катерина зізналась, що тепер має потужний медичний кейс, який використовуватиме в акторській кар'єрі. Її історія — це приклад абсолютної довіри між пацієнтом і медиками, яка допомогла врятувати життя.

Що стало причиною сепсису, на який ризик пішли українські лікарі, щоб врятувати життя акторки – про це ви дізнаєтесь у нових випусках "Анатомії дива" вже 21 жовтня о 16:00 на телеканалі 1+1 Україна.

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