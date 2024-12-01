Катерина Тишкевич у халатику похизувалася, як із чоловіком відсвяткувала 10-ту річницю стосунків

Українська акторка Катерина Тишкевич показала, як із чоловіком, актором Валентином Томусяком, відсвяткувала річницю стосунків.

Так, пара вже 10 років разом. Важливу дату в сімейному житті закохані провели лише в компанії одне одного. Подружжя поїхало з метушливого міста до села Глібівка, що на Київщині. Там Томусяк та Тишкевич оселилися в заміському комплексі, де можна скористуватися послугами spa-процедур, поплавати в басейні, взяти участь у різних активностях та смачно поїсти в ресторані.

Як поділилася Катерина Тишкевич, у заміському комплексі їм із коханим влаштували справжнє свято з теплим прийомом та гостинністю. Окрім того, акторка звернулася до прихильників та подякувала всім, хто привітав їх із річницею стосунків.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Ми ще раз усім щиро дякуємо за таку кількість прекрасних привітань та побажань! Такий чудовий та теплий прийом! Дякуємо, це було справжнє свято! Українська гостинність і справді дивує та надихає", - зазначила акторка.

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич розповідала про випробування, які їм з чоловіком довелося пережити за 10 років стосунків. Також артистка ділилася романтичними фото з коханим.

Читайте також: