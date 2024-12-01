Катерина Тишкевич у халатику похизувалася, як із чоловіком відсвяткувала 10-ту річницю стосунків

Парочка провела особливий день в їхньому сімейному житті лише удвох.
Українська акторка Катерина Тишкевич показала, як із чоловіком, актором Валентином Томусяком, відсвяткувала річницю стосунків.
Так, пара вже 10 років разом. Важливу дату в сімейному житті закохані провели лише в компанії одне одного. Подружжя поїхало з метушливого міста до села Глібівка, що на Київщині. Там Томусяк та Тишкевич оселилися в заміському комплексі, де можна скористуватися послугами spa-процедур, поплавати в басейні, взяти участь у різних активностях та смачно поїсти в ресторані.
Як поділилася Катерина Тишкевич, у заміському комплексі їм із коханим влаштували справжнє свято з теплим прийомом та гостинністю. Окрім того, акторка звернулася до прихильників та подякувала всім, хто привітав їх із річницею стосунків.
"Ми ще раз усім щиро дякуємо за таку кількість прекрасних привітань та побажань! Такий чудовий та теплий прийом! Дякуємо, це було справжнє свято! Українська гостинність і справді дивує та надихає", - зазначила акторка.
Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич розповідала про випробування, які їм з чоловіком довелося пережити за 10 років стосунків. Також артистка ділилася романтичними фото з коханим.
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