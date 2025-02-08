Катерина Тишкевич у річницю шлюбу з чоловіком Томусяком показала, яким було їхнє весілля

Українська акторка Катерина Тишкевич святкує річницю шлюбу з чоловіком, актором Валентином Томусяком.

Пара вже шість років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини. Тож, з нагоди особливої дати Катерина Тишкевич показала, яким було їхнє весілля та поділилася спогадами про той день. Акторка говорить, що в них із чоловіком взагалі не було сумнівів щодо одне одного. Закохані були впевнені у своєму рішенні одружитися.

Весілля Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"У нас чавунне весілля – шість років офіційного шлюбу! Пам'ятаю, що того дня ми взагалі не хвилювались стосовно того, чи вірно вчиняємо. Чи я та сама для нього, чи він той самий для мене? Жодних сумнівів не було! Ми були впевнені у своїх рішеннях", - пригадує артистка.

Весілля Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Натомість Катерина Тишкевич неабияк хвилювалася щодо організації самого весілля. Акторка говорить, що хотіла, аби гостям все сподобалося. Однак знаменитості сказали тоді важливі слова, що весілля вони з Валентином Томусяком організовують для себе, тож головне, аби їм було добре.

Весілля Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я просто неймовірно хвилювалась за організацію свята, щоб все відбулось так, як було заплановано, і щоб гості були задоволені. Пам'ятаю, наша близька подруга сказала мені дуже мудру річ, що весілля, то першою чергою наше свято, а гості будуть щасливі, якщо щасливими будуть молодята", - говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча святкувала річницю шлюбу з чоловіком Юрієм Горбуновим. Знаменитість також вперше розповіла, як продюсер їй освідчився.

Читайте також: