Катерина Тишкевич у сльозах показала, який сюрприз їй зробив чоловік на 30-річчя

Артистка поділилася, як її привітав коханий.

Українська акторка Катерина Тишкевич 18 вересня святкує день народження. Знаменитості виповнюється 30 років.

Одним із перших артистку зі святом привітав її коханий, актор Валентин Томусяк. Артист підготував для дружини сюрприз. Він прикрасив квартиру повітряними кульками та букетами квітів в їхніх улюблених фіолетових кольорах.

Катерина Тишкевич не змогла стримати сліз після такого привітання від чоловіка. Акторка говорить, що її неабияк зворушив сюрприз, адже вона не очікувала, що коханий саме так її вітатиме.

"Мій ранок! 30! Трохи сльозливе, проте як є", - підписала ролик знаменитість.

Катерина Тишкевич показала, який сюрприз їй зробив чоловік з нагоди 30-річчя

У коментарях до привітань долучилося чимало підписників акторки. Катерині Тишкевич бажали щастя, а найголовніше – міцного здоров'я.

Сонечко, я тебе вітаю! Будь нам здоровою!

З днем народження. Міцного здоров'я, здійснення мрій, кохання!

Будьте щасливі, Катюшо! Міцного здоров'я, щастя, хай здійсняться всі ваші бажання!

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча святкувала день народження. Юрій Горбунов ніжно вітав дружину з 41-річчям та показував їхні романтичні фото.

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