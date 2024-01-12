Катерина Тишкевич вперше після коми шокувала, що її привело до сепсису й реанімації: "Фатальний катетер"

Українська акторка Катерина Тишкевич, яку нещодавно виписали з лікарні, вперше розповіла своїм шанувальникам про перебіг хвороби та що призвело до неї.

У своєму Instagram 29-річна акторка поділилася, як почалася її жахлива недуга. Так, за її словами, вона тривалий час страждала від сильної головної болі. І додала, що лікарі не можуть визначити "органічної причини", вважаючи, що це "функціональна поламка мозку, біохімія". Тишкевич боролася з болями за допомогою сильних препаратів і вела звичний спосіб життя.

Катерина Тишкевич розповіла про свою хворобу / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я хочу зауважити, що це не головні болі, які турбують мене час від часу. Ні, це стійкі, хронічні головні болі 24/7. Це відчуття сильної напруги. І ти ніби не живеш повноцінне життя, його якість суттєво знижується. Навіть коли якісь щасливі моменти проживаєш, я це називаю отруєним щастям", - поділилася знаменитість.

Зрештою, Тишкевич госпіталізували у психічну лікарню в Одесі. Там лікарі запропонували поколоти внутрішньовенно антидепресант, який впливає на хронічний біль. Так, акторці поставили катетер. Внаслідок цього у неї різко погіршився стан здоров'я і дуже боліла кисть з катетером. Медики тоді думали, що знаменитість підхопила вірус. Тому відправили її додому на лікування.

Катерина Тишкевич розповіла про свою хворобу / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич розповіла про свою хворобу / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я не маю психічного розладу або його ще не віднайшли. У мене саме психосоматичні головні болі, які ніяк не пов’язані з будь-яким розладом. Тож я лягла в лікарню і мені стали крапати цей антидепресант, що впливає на хронічний біль. І мені поставили катетер, цей фатальний катетер. На третій день у мене стрибало серце і боліла кисть. Була температура. Мене забрала мама, ми подумали, що ковід чи грип", - поділилася акторка.

Катерина Тишкевич розповіла про свою хворобу / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Вдома температура не знижувалася і родина Тишкевич викликала їй швидку, де тест на ковід показав негативний результат. Так, знаменитість потрапила до лікарні. У неї виявили сепсис і далі поступово почали відмовляти органи.

Катерина Тишкевич розповіла про свою хворобу / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Далі я насправді мало що пам'ятаю, тому що мій стан погіршувався, я вже марила. Я так розумію, що в мене почала відмовляти печінка, разом із нею всі інші органи, бо почався сепсис. Тобто через катетер зі шкіри потрапила інфекція, як потім нам сказали, стафілокок, здається, і я почала "від'їжджати", - зізналася Катерина.

На щастя, Тишкевич після коми і ШВЛ завдяки лікарям дивом вижила. Наразі вона вже відновлюється вдома поруч з чоловіком. Так, нещодавно спільно з коханим вони відсвяткували Новий рік і показали фото.

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