Катерина Тишкевич замилувала фото з чоловіком і заговорила про випробування за 10 років стосунків

Українська акторка Катерина Тишкевич показала чуттєві фото з чоловіком, актором Валентином Томусяком, і заговорила про їхні випробування.

Закохані майже 10 років разом. Зокрема, актори вже незабаром святкуватимуть цю особливу дату в їхньому подружньому житті. Катерина Тишкевич говорить, що часто чує, як їй "пощастило з чоловіком". Хоч артистка часом обурюється, адже з цих повідомлень виходить, що нібито йому з нею ні, але вона не може не погодитися з думкою коментаторів.

"Через декілька днів у нас із Валентином Томусяком річниця - 10 років разом. Чесно кажучи, в цих стосунках частіше на компроміси доводилось йти йому, а не мені. Весь час чую від людей: "Як тобі з ним пощастило". Трохи дратуюсь в ці моменти, бо виходить, що йому зі мною ні? Насправді погоджуюсь, що більше фортануло мені, бо доля постійно перевіряє саме його на "і в горі, і в радощах", - ділиться акторка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич говорить, що чоловік проходить перевірки на "і в горі, і радощах разом", і він це робить успішно. За ці роки подружжю чимало чого довелося пережити, і Валентин Томусяк завжди поводився гідно. Акторка усвідомлює, що далеко не у всіх партнерів стається саме так. Тож, вона дійсно може сказати, що в неї чоловік - "один на мільйон".

"Він усі ці перевірки проходить на відмінно і робить це настільки органічно, що в мене і думки жодного разу не виникало, що він може вчиняти та реагувати інакше. Тільки з погляду зі сторони, почитавши, наприклад, коментарі, лишень тоді усвідомлюю, що не у всіх складається саме так. І що він у мене справді один на мільйон, як любить казати моя мама", - додала артистка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно у ведучої Іванни Онуфрійчук була особлива дата в сімейному житті. Знаменитість разом із чоловіком святкувала третю річницю шлюбу. З нагоди важливої дати ведуча показала, яким було їхнє весілля в Києві.

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