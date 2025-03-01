Катерина Тишкевич зізналася, чи вдалося їй побороти складний діагноз після лікування

Українська акторка Катерина Тишкевич після тривалого лікування розповіла про самопочуття.

Як відомо, артистка вже багато років страждає від дуже сильного головного болю. Раніше вона зверталася до різних методів лікування, проте проблема не зникала. Наразі ж Катерина хоч і знімається у нових проєктах, але продовжує бути під наглядами лікарів. За її словами, українські медики встановили причини недуги і вже дають надії на скоріше видужання.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я продовжую лікування досі. Десять років хронічного головного болю вилікувати складно, як і будь-яке серйозне хронічне захворювання. Але одній клініці Києва вже вдалося досягти прекрасного стійкого результату. Це перший центр, де мені не казали про психосоматику, а назвали чіткі механізми в тілі, які викликають ці болі. Зараз працюємо над відновленням функції нервів і сподіваюсь, зможемо зовсім мене вилікувати вже дуже скоро. Безмежно вдячна всім за підтримку і що чекаєте мене на екранах", - зазначила Тишкевич в інтерв'ю "Главред".

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Мірошниченка Інна розповідала про труднощі навчання доньки у школі через порушення інтелектуального розвитку.

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