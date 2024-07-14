Катерина Тишкевич знялася повністю оголеною з чоловіком у ванній і звела з розуму гарячим фото

Артистка потішила користувачів пікантним контентом.
Українська акторка Катерина Тишкевич вдалася у спогади і передивилася свої архівні світлини.
Знаменитість натрапила на пікантний професійний знімок, де позувала разом зі своїм чоловіком, актором Валентином Томусяком. Закохані позували перед об'єктив фотокамери повністю оголеними.
Так, парочка лежала у ванній. Звичайно, всі пікантні місця Катерина та Валентин приховали. Томусяк зухвало курив заради ефектного кадру, а Тишкевич млосно дивилася в об'єктив фотокамери.
"Випадково натрапила на цей наш знімок і згадала скільки чудових світлин колись було створено разом", - поділилася акторка.
Підписники Катерини Тишкевич були просто ошелешені, помітивши такий пікантний контент. Фани зазначили, що й так спекотно, а акторка разом із чоловіком ще більше додала градусів.
- На вулиці і так спека, ви вирішили це зробити спекотніше!
- Ох! О це спекотно!
- Дуже гарне фото!
Нагадаємо, нещодавно солістка гурту KAZKA потішила пікантним контентом. Співачка Олександра Заріцька знялася в мокрому халатику на голе тіло і наробила гарячих світлин.
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