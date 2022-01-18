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Катерині Кухар – 40: як змінилася балерина та суддя шоу "Танці з зірками"

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Катерині Кухар – 40: як змінилася балерина та суддя шоу "Танці з зірками"

Катерина Кухар

Зірка святкує день народження 18 січня.

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар святкує день народження.

18 січня судді шоу "Танці з зірками" виповнюється 40 років. З цієї нагоди редакція сайту ТСН.ua вирішила пригадати, як змінилася знаменитість.

Катерина Кухар народилася в Києві 1982 року.

Катерина Кухар з мамою / © Пресслужба Катерини Кухар
Катерина Кухар з мамою / Пресслужба Катерини Кухар

Балет у житті майбутньої зірки з'явився, коли їй було 5 років. Щоправда, спершу батьки відвели маленьку на секцію спортивної гімнастики. Втім, після першого невдалого тренування, через жорсткість тренерів та великі навантаження, дівчинку перевели на балет.

© jetsetter.ua
jetsetter.ua

Тоді викладачі помітили талант Кухар та включити її до спеціальної групи. 

У 10 років вона почала навчатися в Київському державному хореографічному училищі.

© jetsetter.ua
jetsetter.ua
© jetsetter.ua
jetsetter.ua

1997-го балерина перемогла у конкурсі та виграла поїздку до Швейцарії на практику. Втім, від стажування вона відмовилася. За 2 роки Катерина закінчила навчання екстерном та почала працювати в трупі Національної опери України.

© jetsetter.ua
jetsetter.ua
© jetsetter.ua
jetsetter.ua
© jetsetter.ua
jetsetter.ua
© jetsetter.ua
jetsetter.ua

Катерина Кухар також має дві вищі освіти – спеціаліст диктор телебачення та магістр театрального мистецтва. Протягом своєї кар'єри зірка здобула низку нагород та звань. Зокрема, 2012-го балерина стала заслуженою артисткою України, а 2018 року – народною.

Кухар була двічі заміжня. Від першого шлюбу знаменитість виховує сина Тимура, а від другого – з  прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим – доньку Настю.

© instagram.com/ekaterinakukhar_official
instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар та Олександр Стоянов / © instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар та Олександр Стоянов / instagram.com/ekaterinakukhar_official

 До слова, подружжя разом від 2006 року. Саме тоді і сформувався їхній творчий дует.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов / ©
Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Першим виступом пари стала постановка "Лускунчик" в Україні. Вже за декілька місяців вони відвідали Китай разом зі своїм спектаклем. Сьогодні дует Кухар та Стоянова вважають найбільш популярним в Україні та за кордоном. Зокрема, закохані гастролюють світом із виставами "Жизель", "Спляча красуня", "Лебедине озеро" та "Ромео і Джульєтта".

© instagram.com/ekaterinakukhar_official
instagram.com/ekaterinakukhar_official

2017 року Катерина Кухар стала суддею шоу "Танці з зірками". У проєкті знаменитість доволі сувора, сміливо висловлює свою думку та вимагає від учасників відданості й професіоналізму.

© instagram.com/ekaterinakukhar_official
instagram.com/ekaterinakukhar_official

2020-го Кухар очолила освітній заклад у Києві. Балерина стала в.о. директорки Київського державного хореографічного училища.

© instagram.com/ekaterinakukhar_official
instagram.com/ekaterinakukhar_official

У балерини неймовірно витончена фігура. Інколи зірка може похизуватися стрункістю у своєму Instagram.

© instagram.com/ekaterinakukhar_official
instagram.com/ekaterinakukhar_official
© instagram.com/ekaterinakukhar_official
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Протягом своєї кар'єри Катерина Кухар не вдавалася до кардинальних змін іміджу. Втім, заради знімань артистка залюбки може приміряти будь-який образ.

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

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