Катерина Білик представить Україну на міжнародному конкурсі Miss Charm у В’єтнамі

Українська модель, інфлюенсерка та володарка титулу Miss Supranational Ukraine 2025 Катерина Білик готується представляти Україну на престижному міжнародному конкурсі Miss Charm 2025, що відбудеться наприкінці листопада у В’єтнамі.

Катерина вже має значні досягнення у сфері краси: на минулому конкурсі Miss Supranational 2025 вона увійшла до топ-12 найкрасивіших жінок світу — уперше в історії України. Це стало важливою перемогою не лише для самої конкурсантки, а й для всієї країни, адже раніше українки ніколи не потрапляли до фіналу цього рівня.

Окрім участі в конкурсах, Катерина активно долучається до благодійних ініціатив. Так, 11 жовтня вона стала членом журі дитячого конкурсу Future Fashion Ukraine та “Міні Міс Прикарпаття” в Івано-Франківську. Усі діти отримали від неї подарунки, а під час заходу вдалося зібрати кошти на підтримку реабілітаційного центру для українських військових у цьому місті.

Для виходів на сцену міжнародних конкурсів Катерина традиційно обирає вбрання українських дизайнерів, зокрема бренду OKSANA MUKHA, який підтримує її участь у світових подіях.

Катерина Білик — відома не лише як модель і блогерка з мільйонною аудиторією, а й як жінка, що послідовно використовує свій вплив, щоб допомагати країні. Вона підтримує українських захисників, допомагає переселенцям, організовує благодійні збори та свята для дітей, які постраждали від війни.

«Для мене краса — це не лише зовнішність, а й здатність діяти. Я хочу, щоб, представляючи Україну, люди у світі бачили в нас силу, гідність і вдячність тим, хто нас захищає», — зазначає Катерина.

Попереду — підготовка до Miss Charm 2025, де Катерина має намір гідно представити Україну, її культуру, жіночність і незламність на міжнародній арені.