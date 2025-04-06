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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Катерина Бужинська на рідкісному фото показала, як її 8-річні двійнята помітно підросли та змінилися

Артистка вперше за тривалий час потішила фанів сімейним контентом.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська показала, як її двійнята помітно підросли та змінилися.

В Instagram-stories артистка вперше за тривалий час поділилася сімейним контентом. Зокрема, виконавиця опублікувала фото, де зображена з 8-річними Дмитриком та Катрусею. Кадр був зроблений у супермаркеті, коли вони всі разом робили закупи.

Катерина Бужинська постала перед об’єктивом фотокамери в окулярах та яскравому вбранні. Тим часом двійнята були одягнені в family look: білі футболки, поверх яких були джинсовки. На кадрах можна помітити, як син та донька виконавиці вже помітно підросли та змінилися.

Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska

Зазначимо, Катерина Бужинська виховує трьох дітей. Від колишнього чоловіка Юрія Квеленкова артистка народила доньку Олену. Нині дівчині 18 років, вона живе та навчається у Німеччині. У шлюбі з нинішнім чоловіком Дімітаром Стойчевим співачка народила двійнят — Катерину та Дмитра.

Нагадаємо, нещодавно артист Віталій Козловський показав, як його однорічний син підріс. Також зірковий батько поділився, як проводить час із маленьким Оскаром.

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