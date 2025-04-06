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Катерина Бужинська на рідкісному фото показала, як її 8-річні двійнята помітно підросли та змінилися
Артистка вперше за тривалий час потішила фанів сімейним контентом.
Українська співачка Катерина Бужинська показала, як її двійнята помітно підросли та змінилися.
В Instagram-stories артистка вперше за тривалий час поділилася сімейним контентом. Зокрема, виконавиця опублікувала фото, де зображена з 8-річними Дмитриком та Катрусею. Кадр був зроблений у супермаркеті, коли вони всі разом робили закупи.
Катерина Бужинська постала перед об’єктивом фотокамери в окулярах та яскравому вбранні. Тим часом двійнята були одягнені в family look: білі футболки, поверх яких були джинсовки. На кадрах можна помітити, як син та донька виконавиці вже помітно підросли та змінилися.
Зазначимо, Катерина Бужинська виховує трьох дітей. Від колишнього чоловіка Юрія Квеленкова артистка народила доньку Олену. Нині дівчині 18 років, вона живе та навчається у Німеччині. У шлюбі з нинішнім чоловіком Дімітаром Стойчевим співачка народила двійнят — Катерину та Дмитра.
Нагадаємо, нещодавно артист Віталій Козловський показав, як його однорічний син підріс. Також зірковий батько поділився, як проводить час із маленьким Оскаром.