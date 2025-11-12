Катерина Бужинська налякала своїм виглядом з пов’язкою на оці та зробила важливу заяву

Катерина Бужинська

Українська співачка Катерина Бужинська налякала шанувальників новим фото, на якому постає з пов’язкою на оці.

Артистка зізналася, що отримала травму, однак попри серйозний стан не скасувала свої концерти. За словами Бужинської, лікарі наполягали на негайній госпіталізації, але вона не змогла підвести своїх фанів.

«За красивою картинкою артистки на сцені ховаються звичайні людські проблеми… Чотири концерти поспіль, чотири аншлаги я відпрацювала в затемнених окулярах, хоча всі лікарі одностайно наполягали на госпіталізації. Травма ока, яка вимагала негайного лікування. Але я не могла підвести своїх шанувальників — солдаути задовго до початку концертів, люди чекали», — написала зірка на своїй Facebook-сторінці.

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Катерина пояснила, що запалення стало наслідком використання контактних лінз у складних гастрольних умовах. За словами виконавиці, зараз вона перебуває у медичному закладі, де їй допомагають подолати проблему кваліфіковані лікарі.

«Це все лінзи. Гастролі в різних умовах, іноді буває й антисанітарія в залах чи гримерках. Мабуть, щось потрапило під лінзу і пошкодило рогівку. Зараз я в інституті Філатова, лікарі чудові, все буде добре. Дуже сподіваюся, що 20-го вже виступлю, як заплановано», — зазначила співачка в коментарі «ТаблоID».

