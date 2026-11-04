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Катерина Бужинська отримала престижну нагороду та зворушила спогадами про початок кар'єри
Артистка вже отримувала відповідну нагороду, але 28 років тому.
Народна артистка України Катерина Бужинська стала лауреаткою престижної премії «Людина року».
Для співачки ця відзнака має особливе значення, адже її історія з програмою розпочалася майже три десятиліття тому. Радісною подією артистка поділилася, пригадавши, як ще на початку творчого шляху отримала свою першу нагороду в межах цієї програми. Тоді юна виконавиця лише робила перші кроки на великій сцені, а сьогодні повернулася по визнання вже у статусі народної артистки України.
За словами Бужинської, ця нагорода стала для неї не лише приємною подією, а й символічним підсумком багаторічної праці, творчих пошуків та відданості українській пісні.
«Моя історія з програмою „Людина року“ розпочалася ще 1998 року, коли я отримала нагороду „Прометей-престиж“ як юний талант. І сьогодні для мене особливо зворушливо знову отримувати визнання — вже як народній артистці України, співачці з багаторічним творчим шляхом», — поділилася Катерина Бужинська.
За роки кар’єри виконавиця пройшла шлях від молодої перспективної співачки до однієї з відомих представниць української естради. В її творчому доробку — численні пісні, концертні програми та виступи для українців як на Батьківщині, так і за кордоном.
Особливе місце в діяльності артистки посідають благодійні ініціативи та підтримка України. Бужинська продовжує виступати, популяризувати українську культуру й підтримувати співвітчизників своєю творчістю.
Таким чином, майже через 28 років після першої відзнаки співачка знову отримала визнання від програми «Людина року». І якщо 1998-го її відзначали як юний талант, то тепер — уже як досвідчену артистку, за плечима якої десятиліття на сцені.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська приголомшила зізнанням про три операції на оці. Також артистка розповіла про болісне розчарування у близьких.