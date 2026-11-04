Катерина Бужинська отримала престижну нагороду та зворушила спогадами про початок кар'єри

Катерина Бужинська / © Пресслужба Катерини Бужинської

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Народна артистка України Катерина Бужинська стала лауреаткою престижної премії «Людина року».

Для співачки ця відзнака має особливе значення, адже її історія з програмою розпочалася майже три десятиліття тому. Радісною подією артистка поділилася, пригадавши, як ще на початку творчого шляху отримала свою першу нагороду в межах цієї програми. Тоді юна виконавиця лише робила перші кроки на великій сцені, а сьогодні повернулася по визнання вже у статусі народної артистки України.

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За словами Бужинської, ця нагорода стала для неї не лише приємною подією, а й символічним підсумком багаторічної праці, творчих пошуків та відданості українській пісні.

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«Моя історія з програмою „Людина року“ розпочалася ще 1998 року, коли я отримала нагороду „Прометей-престиж“ як юний талант. І сьогодні для мене особливо зворушливо знову отримувати визнання — вже як народній артистці України, співачці з багаторічним творчим шляхом», — поділилася Катерина Бужинська.

Катерина Бужинська / © Пресслужба Катерини Бужинської

За роки кар’єри виконавиця пройшла шлях від молодої перспективної співачки до однієї з відомих представниць української естради. В її творчому доробку — численні пісні, концертні програми та виступи для українців як на Батьківщині, так і за кордоном.

Особливе місце в діяльності артистки посідають благодійні ініціативи та підтримка України. Бужинська продовжує виступати, популяризувати українську культуру й підтримувати співвітчизників своєю творчістю.

Таким чином, майже через 28 років після першої відзнаки співачка знову отримала визнання від програми «Людина року». І якщо 1998-го її відзначали як юний талант, то тепер — уже як досвідчену артистку, за плечима якої десятиліття на сцені.

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Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська приголомшила зізнанням про три операції на оці. Також артистка розповіла про болісне розчарування у близьких.

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