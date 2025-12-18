ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Катерина Бужинська перенесла операцію і здивувала причиною: "Почуваюся непросто"

Артистка пояснила, чому їй знадобилось хірургічне втручання та як вона почувається зараз.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська повідомила, що перенесла операцію.

Про свій стан здоров'я виконавиця розповіла в Instagram. Ще понад місяць тому артистка ділилась, що лікує око, яке вона травмувала контактною лінзою. На жаль, з'явились ускладнення. В оці Катерини Бужинської розвинулась інфекція. Врешті, артистка перенесла операцію. Знаменитість запевняє, що її стан стабільний. Виконавиця вірить, що їй незабаром стане краще і вона повернеться до улюбленої справи – співу.

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

"З болем у серці, але з вірою та надією ділюся з вами особистим. Уже другий місяць я проходжу лікування і наразі перебуваю під наглядом лікарів в інтенсивній терапії. Контактна лінза спричинила серйозну травму ока, що призвело до інфекції. Через це я тимчасово не маю змоги виступати, працювати й, зізнаюся чесно, почуваюся непросто. Я перенесла операцію, мій стан стабільний. Попереду - шлях лікування та відновлення, який я крок за кроком проходжу з надією та терпінням", - поділилась артистка.

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Також Катерина Бужинська повідомила, що на найближчих концертах із Михайлом Грицканом вона не виступатиме. Співачка не може брати участь у шоу, оскільки лікується. Виконавиця попросила поставитись до цього з розумінням. Знаменитість наголосила, що незабаром повернеться на сцену, а також вона подякувала за підтримку та приємні побажання.

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька показалась в лікарняній палаті. Знаменитість повідомила, що перенесла операцію.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie