Катерина Бужинська перенесла операцію і здивувала причиною: "Почуваюся непросто"

Українська співачка Катерина Бужинська повідомила, що перенесла операцію.

Про свій стан здоров'я виконавиця розповіла в Instagram. Ще понад місяць тому артистка ділилась, що лікує око, яке вона травмувала контактною лінзою. На жаль, з'явились ускладнення. В оці Катерини Бужинської розвинулась інфекція. Врешті, артистка перенесла операцію. Знаменитість запевняє, що її стан стабільний. Виконавиця вірить, що їй незабаром стане краще і вона повернеться до улюбленої справи – співу.

"З болем у серці, але з вірою та надією ділюся з вами особистим. Уже другий місяць я проходжу лікування і наразі перебуваю під наглядом лікарів в інтенсивній терапії. Контактна лінза спричинила серйозну травму ока, що призвело до інфекції. Через це я тимчасово не маю змоги виступати, працювати й, зізнаюся чесно, почуваюся непросто. Я перенесла операцію, мій стан стабільний. Попереду - шлях лікування та відновлення, який я крок за кроком проходжу з надією та терпінням", - поділилась артистка.

Також Катерина Бужинська повідомила, що на найближчих концертах із Михайлом Грицканом вона не виступатиме. Співачка не може брати участь у шоу, оскільки лікується. Виконавиця попросила поставитись до цього з розумінням. Знаменитість наголосила, що незабаром повернеться на сцену, а також вона подякувала за підтримку та приємні побажання.

