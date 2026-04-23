Гламур
92
2 хв

Катерина Бужинська показала фото з весілля з чоловіком-іноземцем і заінтригувала поповненням у родині

Артистка та її коханий святкують 12 років подружнього життя.

Валерія Сулима
Катерина Бужинська з чоловіком

Катерина Бужинська з чоловіком / © instagram.com/buzhynska

Народна артистка України Катерина Бужинська показала, як виходила заміж за чоловіка-іноземця, та заінтригувала майбутнім поповненням в їхній родині.

Артистка та її коханий Дімітар святкують річницю шлюбу. Подружжя вже 12 років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини. Катерина Бужинська, звичайно ж, привітала обранця з цією особливою датою в їхньому сімейному житті.

Співачка опублікувала серію світлин, які були зроблені в різний період їхніх стосунків. Серед кадрів були й ті, що зроблені під час весілля. Тож, можна розгледіти, якими були молодята в їхній особливий день. Також виконавиця звернулась до коханого та адресувала йому теплі та ніжні слова.

"Ми з моїм чоловіком Дімітаром святкуємо 12-ту річницю нашого шлюбу! За цей час ми пережили багато класних моментів та непростих випробувань. Хочу найбільше тобі подякувати за потужну підтримку, любов і віру в мене в момент відчаю, переживань. Я це ціную! Разом - ми сила! Щиро радію твоїм досягненням в кар'єрі! І твоя ранкова кава - найсмачніша в світі протягом 12 років! А ще ти - найкращий тато для наших діточок! Кохаю!" – звернулась артистка до чоловіка.

Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/buzhynska

До речі, у своєму привітанні виконавиця встигла навіть заінтригувати майбутнім поповненням в їхній родині. Катерина Бужинська зізналась, що її обранець хоче ще малюків. У річницю шлюбу співачка пообіцяла Дімітару, що подумає щодо цього.

Зазначимо, Катерина Бужинська вийшла заміж за болгарина Дімітара Стойчева 23 квітня 2014 року. У пари є двоє спільних дітей – Катя та Дмитрик, які народились у грудні 2016-го. Співачка також виховує старшу доньку Олену від колишнього обранця – пластичного хірурга.

