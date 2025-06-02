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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
755
Час на прочитання
1 хв

Катерина Бужинська показала одразу трьох своїх дітей і здивувала, як вони з роками змінилися

Артистка виховує двох доньок та сина. Співачка поділилася фото з ними, на яких продемонструвала їхні вікові зміни.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Українська співачка Катерина Бужинська вперше за тривалий час показалася одразу з трьома дітьми.

Артистка виховує 18-річну доньку Олену та 8-річних двійнят Катрусю та Дмитрика. Молодші діти доволі часті гості в маминому фотоблогу, а от старша вкрай рідко там з'являється. Та цього разу артистка в Instagram-stories опублікувала колаж зі світлин, де були зображені доньки та син.

Знімки були зроблені в різний час. Серед них були як і архівні, так і свіжі кадри. Тож, можна розгледіти, як діти Катерини Бужинської росли та з роками змінювалися.

Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska

Підписувати кадр із доньками та сином виконавиця теж особливо не стала. Артистка лиш коротко зазначила: "Мої кохані". До фото співачка додала три смайлики у вигляді червоних сердець.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісним фото одразу з двома дітьми. Знаменитість також розповідала про їхній сімейний відпочинок.

 

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