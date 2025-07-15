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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Катерина Бужинська похизувалася відпочинком із чоловіком-іноземцем і дітьми у казковому місці Греції

Катерина Бужинська нині насолоджується відпусткою. Компанію артистці склали чоловік та діти-двійнята.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Українська співачка Катерина Бужинська показала, як минає її відпочинок із дітьми та чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим.

Виконавиця наразі насолоджується відпусткою. Компанію артистці склали чоловік та 8-річні діти-двійнята – Катруся та Дмитрик. Сімейство вирушило разом до казкового місця у Греції - острова Тасос. Співачка ділиться в Instagram, як минає її відпочинок.

Поки Катерина Бужинська насолоджувалася сонячними променями, її дітлахи вже встигли поплавати в Егейському морі. До речі, сина та доньку співачка одягає в family look.

Діти Катерини Бужинської / © instagram.com/buzhynska

Діти Катерини Бужинської / © instagram.com/buzhynska

Сімейство проводить час не лише біля моря. Зокрема, вони насолоджуються місцевою архітектурою. Артистка вже зробила декілька кадрів, якими поділилася в сторіз. На знімках можна помітити просто неймовірні краєвиди Греції.

Катерина Бужинська в Греції / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська в Греції / © instagram.com/buzhynska

Звичайно ж, Катерина Бужинська також сфотографувалася з чоловіком та дітьми. Тож, коли відпочинок завершиться, у сімейства залишуться пам'ятні кадри.

Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка вирушила на відпочинок за кордон разом із чотирма дітьми. Обраниця шоумена розповіла про курйози, які трапилися з ними в дорозі.

 

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