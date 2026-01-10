Катерина Бужинська поскандалила з відомим співаком і звинуватила його в непорядності

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

Українська співачка Катерина Бужинська розірвала співпрацю з відомим артистом Михайлом Грицканом.

Виконавці не лише співали в дуеті, але й разом давали концерти. Проте співачка в своєму Instagram повідомила, що їхня співпраця завершена. Ба більше, розійшлись вони не на позитивній ноті. Катерина Бужинська звинуватила Михайла Грицкана в непорядності. Співачка натякнула, що поки вона хворіла та потребувала підтримки, її напарник нібито скористався ситуацією, почав переманювати колектив і будувати власну славу.

"Хочу повідомити, що моя співпраця з Михайлом Грицканом на цьому етапі завершена. На жаль, я зіштовхнулася з непорядністю. У той момент, коли один із членів команди хворіє та потребує підтримки, інша людина обирає шлях особистої вигоди, йде по головах, будує власну славу та навіть переманює колектив. Мене використали заради своєї популярності", - заявила артистка.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська ділиться, що її образив вчинок Михайла Грицкана, а особливо в той період, коли вона дійсно потребувала підтримки. Тим не менш, співачка подякувала за спільні пісні та творчі моменти та побажала своєму колишньому напарнику успіхів. Сам Михайло Грицкан інцидент поки що не коментує.

"Особливо боляче усвідомлювати, коли тебе використовують у власних цілях, а в складний період просто залишають сам-на-сам із проблемами. Моя праця, сили й щирість були вкладені не заради цього. Попри все, я вдячна за наші спільні пісні та творчі моменти. Щиро бажаю натхнення й успіху в подальшій роботі. Відтепер кожен із нас іде своїм окремим творчим шляхом", - підсумувала артистка.

