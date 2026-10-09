Катерина Бужинська приголомшила зізнанням про три операції на оці та "ніж у спину"

Катерина Бужинська

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Співачка Катерина Бужинська вперше відверто розповіла про три операції на оці, які пережила в Німеччині, та зізналася, як важко для неї було зіткнутися з розчаруванням у близьких людях.

У проєкті «Наодинці з гламуром» артистка зізналася, що проблеми із зором стали для неї справжнім випробуванням. Вона не знала, чи зможе повернутися на сцену та що чекає на неї далі. За словами Бужинської, особливо боляче було через поведінку людей, яких вона вважала близькими. Співачка говорить, що пережите змінило її ставлення до багатьох людей. Водночас вона називає цей період важливим духовним досвідом. Нині артистка продовжує виступати, хоча її зір дещо погіршився.

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"Це була трагедія, це був жах. І я не розуміла, чи я вийду на сцену, і що зі мною буде далі. Це було дуже страшно",— ділиться Катерина в розмові з Анною Севастьяновою.

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Катерина Бужинська / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Бужинська також зізналася, що в один із найважчих моментів отримала болючий удар від людей, від яких найменше його очікувала.

"Відкрив Господь мені очі на багатьох людей. І таке зі мною сталося, мабуть, для того, щоб я духовно виросла. І я для себе багато речей зрозуміла",— розповіла співачка.

Катерина Бужинська / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Співачка подякувала лікарям у Німеччині, які допомогли врятувати її зір. Після трьох операцій вона досі носить лінзу, а сама зізнається, що бачить дещо гірше.

"Мене, мої очі, врятували в Німеччині. Тому що, на жаль, в Україні не змогли",— зізнається вона.

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Катерина Бужинська / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Попри пережите, Бужинська налаштована не здаватися та продовжує працювати. Артистка називає себе "стійким олов'яним солдатиком".

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ПЛІТКИ ПРО РОМАН, ПРОТЕЖЕ КІРКОРОВА І «НІЖ У СПИНУ»: про що зірки мовчали 20 РОКІВ

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Бужинської вперше відреагував на її зізнання про аборт у 19 через його тиск.

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