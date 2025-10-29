ТСН у соціальних мережах

Катерина Бужинська розкрила приголомшливу суму своїх заробітків на місяць

Також артистка зізналась, на що витрачає кошти.

Автор публікації
Валерія Сулима
Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Українська співачка Катерина Бужинська, яка нещодавно розповіла про жорстке виховання в дитинстві, розкрила приголомшливу суму своїх щомісячних заробітків.

Виконавиця отримує дохід із концертної діяльності та пісень. Також артистка працює моделлю та рекламує продукцію брендів. В інтерв'ю Славі Дьоміну співачка зізнається, що чоловік Дімітар Стойчев її забезпечує фінансово. Зокрема, вони живуть у Болгарії, де недешево. Також співачка забезпечує трьох дітей. На це все треба чимало коштів.

"Мене утримує чоловік, я не одна. Тому що виховувати трьох дітей – це не дешево. Так, я співачка і заробляю я своїм голосом, співом. Іноді мене запрошують попрацювати як фотомодель для реклами якихось брендів", - говорить співачка.

Катерина Бужинська зізнається, що свій заробіток не рахує, проте приблизно – це сім тисяч доларів на місяць. З цих коштів артистка волонтерить, витрачає на розвиток кар'єри, на виховання дітей та відпочинок.

"Особистий заробіток я не рахую. Може, це сім тисяч доларів. Я відкладаю на розвиток творчості, купую нові пісні, записую в гарних студіях, роблю класне аранжування, шию балету костюми, знімаю якісь відео й витрачаю на дітей, на відпочинок. На одяг я нічого не витрачаю – мені все дарують українські бренди", - поділилась співачка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська зізналась, чи вдавалась до ін'єкцій краси та уколів для схуднення. Артистка розкрила секрети догляду за зовнішнім виглядом.

