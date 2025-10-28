Катерина Бужинська розповіла про своє жорстке виховання: "Це був швидкий метод"

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська відверто розповіла про своє дитинство та виховання.

Артистка зізналася, що її мама іноді могла підняти на неї руку, однак вона не вважає це чимось поганим. Бужинська зазначила, що в ті часи не було розмов про психологів чи сучасні методи виховання, тому батьки діяли так, як вміли.

"Так, я дякую своїй мамі за це. З моїм характером — а як інакше? Якщо я була, як норовлива конячка. Не було коли виховувати — це був швидкий метод. Не було часу розмовляти, не було розуміння, що дітям важливіше дитинство, ніж оцінки в школі", — пояснила співачка в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Попри це, Катерина наголосила, що вважає своє дитинство щасливим. Під час розмови інтерв’юер намагався переконати артистку, що фізичне покарання не є правильним способом виховання. Проте Бужинська обстоювала свою думку.

Водночас співачка підкреслила, що зі своїми дітьми так не чинить. Замість покарань вона застосовує систему штрафів: "Зараз та сама історія з моїм Дмитриком. Але в жодному разі не б’ю, просто кажу: "Штраф 20 євро", і це діє".

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська пригадала, як на початку своєї кар’єри могла стати частиною російського шоубізнесу. Артистка вперше розповіла, хто тоді завадив її переїзду та чому тепер вважає, що все склалося на краще.