Катерина Бужинська розсекретила, чому перший чоловік Квеленков досі ображається на неї

© Instagram Катерини Бужинської

Реклама

Українська співачка Катерина Бужинська зізналася, що її перший чоловік та колишній продюсер Юрій Квеленков і досі не підтримує з нею стосунків.

Артистка розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко, що вони прожили декілька років у шлюбі, і вона вдячна йому за підтримку в творчості та кар’єрі. Водночас Бужинська шкодує, що колишній не вітає її зі святами та, за її словами, навіть намагається зачепити образливими словами.

"Мені дуже шкода, що він мене не вітає. Він на мене ображений. Через що? Що я 20 років тому пішла від нього? Можливо, він мене не відпускає й хоче зробити боляче", — зізналася співачка.

Реклама

Катерина Бужинська з Юрієм Квеленковим / © Архів

Зірка наголосила, що пробувала налагодити з Юрієм спілкування та навіть пропонувала допомогу, коли дізнавалася про його проблеми. Однак чоловік не сприймав її слова й думав, що то було іронією. Попри непрості взаємини з колишнім, співачка зізналася, що відпустила минулі образи й намагається ставитися до ситуації по-дорослому.

"Я вже з висоти досвіду просто посміхаюсь. Думала, допоможу, а він образився. Подумав, що я хотіла його принизити", — поділилася Бужинська.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: БУЖИНСЬКА про зради чоловіка і трагедію з вагітністю, маму в Криму та скандал із Бучинською

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська зізналася, чому вже понад десять років не бачилася з власною мамою. Співачка назвала це величезним болем у своєму житті.