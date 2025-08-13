Катерина Бужинська розсекретила професію старшої доньки від ексчоловіка та де вона живе

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська розсекретила професію старшої доньки від колишнього чоловіка та розповіла, де вона живе.

Олені незабаром виповниться 19 років. Дівчина наразі здобуває освіту. Старша донька Катерини Бужинської навчається за кордоном, а саме у Німеччині, а після закінчення вишу стане письменницею. Саме там вона й проживає. Час від часу Катерина Бужинська навідується до доньки. Нещодавно артистка разом із молодшими дітьми гостювала в Олени.

"Оленка доросла, їй скоро буде 19. Вона буде дитячою письменницею. Вона живе в Німеччині. Ми були в неї в гостях", - говорить артистка у програмі "ЖВЛ представляє".

Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska

Тим часом молодші діти-двійнята проживають із виконавицею. Артистка говорить, що 8-річні Катруся та Дмитрик неабияк творчі. Зокрема, молодша донечка виконавиці займається гімнастикою, рукоділлям, співає та танцює. А от син Катерини Бужинської є чемпіоном із плавання. Дмитрик також чудово співає.

"Катруся наша – гімнастка, спортсменка, співачка, танцівниця. А ще вона дуже класно малює і робить прикраси власноруч. А Дмитрик у нас чемпіон з плавання, класно співає. Усі дітки гарно навчаються, молодці!" – розповіла виконавиця.

Катерина Бужинська з молодшими дітьми / © instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська разом із чоловіком та дітьми насолоджувалася відпочинком у Греції. Артистка показувала, як проводила час із сім'єю.