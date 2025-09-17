Катерина Бужинська шокувала, чому не бачиться з мамою понад 10 років: "Це дуже великий біль"

Катерина Бужинська

Українська співачка Катерина Бужинська пояснила, чому вже понад 10 років не бачиться з мамою.

Рідна людина артистки ще до анексії Криму оселилася на півострові. Виконавиця в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що її мама там вийшла заміж, а вона ж купила їй квартиру. Після анексії Криму рідна людина співачки залишилася там. Катерина Бужинська спілкується з мамою, але зустрітися з нею не може, оскільки та не виїжджає з півострова.

"Сталось те, що мама 2011-го чи 2012 року переїхала в Крим і там лишилась. Від 2014 року я туди вже не могла їхати. Мама не приїжджала, навіть коли народилися малята, на хрестини. Мама вже лишилась там. Звичайно, що ми спілкуємося телефоном, вона хвилюється. Але я як сирота, без мами. Вона вийшла заміж. Я купила їй квартиру, і вона там лишилась. Коли 2014 року почалась окупація, я саме встигла виїхати. Відтоді я там жодного разу не була. Її зараз вивезти я теж не можу", - говорить виконавиця.

Катерина Бужинська поділилася, що не хотіла б обговорювати цю тему, яка є для неї неабияк болісною. Співачка говорить, що це спричинено тим, що вона переймається щодо безпеки рідних. Навіть коли вони спілкуються телефоном, то не підіймають жодних політичних тем. Артистка також додала, що на те є причини.

"Я не хочу зараз обговорювати це питання, щоб не привертати уваги, бо за мною стежать. Я не хочу, щоб моїм рідним через мене було погано. Це для мене дуже великий біль, я дуже її люблю, я про неї думаю, за неї молюся, але ми ніколи не піднімаємо жодних політичних тем. Я не хочу їй нашкодити, бо були погрози", - додала співачка.

