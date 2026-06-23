Катерина Бужинська шокувала, як її кинули на мільйон гривень: "Я вкладала власні кошти"

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

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Українська співачка Катерина Бужинська шокувала, як її кинули на мільйон гривень.

Артистка поділилась неприємною історією в інтерв’ю виданню «Фокус«. Зокрема, 2011 року виконавиця взяла участь в одному з тоді популярних вокальних проєктів. Співачка змагалась за перемогу не сама, а в парі з партнером. І між ними була домовленість. У разі перемоги призові кошти у розмірі одного мільйона гривень вони ділять навпіл. Катерина Бужинська вважала це справедливим рішенням, оскільки у підготовку виступу вкладала гроші з власної кишені.

«Я ніколи раніше не розповідала про один випадок із проєкту „Народна зірка“, який виграла багато років тому. Перед початком шоу ми з партнером домовилися, що якщо переможемо, то призовий мільйон гривень поділимо порівну, адже я вкладала власні кошти в підготовку: костюми, хореографію, вокал, сценічні образи. Після перемоги партнер просто зник», — пригадала артистка.

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Катерина Бужинська

Проте партнер Катерини Бужинської після перемоги зник разом із грошима. Всі витрати знаменитості довелося покривати самостійно. Виконавиця після цієї історії зробила висновок, що коли хтось починає свій шлях з обману, то успіху не досягне.

«Тоді зрозуміла, що людина, яка починає свій шлях з обману та підлості, навряд чи досягне справжнього успіху. Так і сталося», — підсумувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська ділилась фото з дітьми від чоловіка-іноземця. Артистка також хизувалась успіхами двійнят.

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