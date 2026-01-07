ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
654
Час на прочитання
1 хв

Катерина Бужинська вперше за тривалий час показала 19-річну доньку від ексчоловіка, яка живе окремо

Зіркова мама порівняла архівне фото після народження первістки та який вигляд вона має зараз.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 7 січня, донька артистки Олена зустрічає своє 19-річчя. З нагоди свята виконавиця оприлюднила два фото. На одному з них вона постає з новонародженою донечкою, а на іншому підросла дівчина вже позує самостійно за столом. Бужинська публічно звернулася до іменинниці з вітальними словами, а також висловила свою гордість за неї.

Катерина Бужинська з донькою на архівному фото / © instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська з донькою на архівному фото / © instagram.com/buzhynska

«Моя люба донечко Оленка! Вітаю тебе з твоїм 19 Днем народження! Ти стала на рік дорослішою, красивою й самостійною. Бажаю тобі, моя рідна, міцного здоров’я, неземного щастя, благополуччя й неочікуваної удачі. Нехай твоє життя буде наповнене яскравими барвами, незабутніми відчуттями, чудовими спогадами й тільки позитивними емоціями. Бажаю тобі, моя донечко, бути бажаною і коханою, а також реалізуватись у житті й стати самодостатньою та успішною. Хай на твоєму життєвому шляху трапляються лише вірні друзі й добрі, чесні люди, а негоди, проблеми й труднощі минають стороною. Ти — найкраща донечка на світі, і я пишаюся твоїми досягненнями. Дуже тебе люблю!» — замилувала співачка.

Донька Катерини Бужинської Олена / © instagram.com/buzhynska

Донька Катерини Бужинської Олена / © instagram.com/buzhynska

Зазначимо, Катерина Бужинська народила старшу доньку Олену у стосунках з хірургом Володимиром Ростуновим. Батько та донька не підтримують стосунків. Підліток живе окремо від родини у Німеччині та здобуває освіту письменниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
654
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie