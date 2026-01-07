- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 654
- Час на прочитання
- 1 хв
Катерина Бужинська вперше за тривалий час показала 19-річну доньку від ексчоловіка, яка живе окремо
Зіркова мама порівняла архівне фото після народження первістки та який вигляд вона має зараз.
Українська співачка Катерина Бужинська розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 7 січня, донька артистки Олена зустрічає своє 19-річчя. З нагоди свята виконавиця оприлюднила два фото. На одному з них вона постає з новонародженою донечкою, а на іншому підросла дівчина вже позує самостійно за столом. Бужинська публічно звернулася до іменинниці з вітальними словами, а також висловила свою гордість за неї.
«Моя люба донечко Оленка! Вітаю тебе з твоїм 19 Днем народження! Ти стала на рік дорослішою, красивою й самостійною. Бажаю тобі, моя рідна, міцного здоров’я, неземного щастя, благополуччя й неочікуваної удачі. Нехай твоє життя буде наповнене яскравими барвами, незабутніми відчуттями, чудовими спогадами й тільки позитивними емоціями. Бажаю тобі, моя донечко, бути бажаною і коханою, а також реалізуватись у житті й стати самодостатньою та успішною. Хай на твоєму життєвому шляху трапляються лише вірні друзі й добрі, чесні люди, а негоди, проблеми й труднощі минають стороною. Ти — найкраща донечка на світі, і я пишаюся твоїми досягненнями. Дуже тебе люблю!» — замилувала співачка.
Зазначимо, Катерина Бужинська народила старшу доньку Олену у стосунках з хірургом Володимиром Ростуновим. Батько та донька не підтримують стосунків. Підліток живе окремо від родини у Німеччині та здобуває освіту письменниці.