Гламур
583
2 хв

Катерина Бужинська висловилася про часту розлуку з чоловіком-іноземцем і ревнощі: "Знав, кого обирав"

Співачка розповіла, як її коханий ставиться до приписування їй романів з колегами по сцені.

Віра Хмельницька
Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми

Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми / © facebook.com/katyabuzhynskaya

Українська співачка Катерина Бужинська розповіла про вплив її кар’єри на шлюб з чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим.

Як відомо, подружжя з двома спільними дітьми під час війни мешкає за кордоном. Проте час від часу Катерина все ж повертається до Батьківщини, аби потішити шанувальників своїми концертами. Зірка говорить, що така часта розлука майже не впливає на її особисте життя.

«Чоловік ставиться з розумінням: він знає, що гастролі, сцена й переїзди — це частина моєї роботи. Звичайно, йому не завжди приємно, що мене часто немає вдома, але він знав, кого обирав за дружину, і підтримує мене», — зізналася Бужинська в інтерв’ю «Гордон».

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

За словами співачки, коханий з порозумінням ставиться й до можливого приписування їй «романів» з колегами по сцені. Катерина пояснила, що Дімітар розуміє специфіку її професії та не зважає на неправдиві чутки, що робить їхній шлюб міцним. Виконавиця чесно зізналася, що про зради навіть і не думає. Вона підкреслила, що на сцені для неї важливий лише професіоналізм, як от, наприклад, під час нещодавнього дуету та концерту з Михайлом Грицканом.

«Ми (з Михайлом Грицканом — прим. ред.) завжди кажемо, що наша любов — вона до музики й мистецтва. У нас потужна команда, але співпраця буває непростою, бо кожен із нас особистість, амбіційний і трохи егоїстичний. Щоб тандем працював комфортно, потрібно йти на компроміси. Пропозиції зробити піар на темі роману завжди були, бо людям це подобається, але ми залишаємося професіоналами», — підкреслила артистка.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Нагадаємо, нещодавно на концерті Катерини Бужинської спалахнула бійка між глядачками. Артистка вже відреагувала на прикрий інцидент.

583
