Гламур
670
1 хв

Катерина Бужинська зачарувала розкішним відпочинком з чоловіком-іноземцем і дітьми на морі у Греції

Артистка повідомила, що родинна відпустка вже добігає кінця.

Валерія Гажала
Катерина Бужинська з дітьми

Катерина Бужинська з дітьми / © instagram.com/buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська похизувалася незабутніми моментами з літніх канікул у компанії найрідніших.

Так, вже тривалий час артистка разом з чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим та їхніми двома дітьми насолоджується Грецією. І наприкінці відпустки Катерина потішила фанів серією фото, де показала їхні розваги. Зокрема, попозувала з Катрусею та Дмитриком на тлі моря та у саду, а також поплавала на яхті. Своєю чергою Дімітар показався з нащадками в сімейному образі та на трапезі.

Окремо Бужинська наробила фото, де продемонструвала підтягнуту фігуру у купальнику на тлі морських пейзажів. Водночас зірка вже поділилася своїми емоціями від сімейного відпочинку.

"Добігають кінця наші грецькі канікули! Хочу лишити ці фото на згадку. Коли ми разом — серце наповнюється безмежною любов’ю, теплом і радістю! Ціную кожну мить!" — замилувала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк показав свою родину у Корсунь-Шевченківському та як вдома на городі порпався.

