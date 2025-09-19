- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Катерина Бужинська здивувала кардинально новим образом й похизувалася стильним макіяжем
Артистка показала, який вигляд має після вагомих змін.
Українська співачка Катерина Бужинська продемонструвала свій новий образ.
У своєму Instagram зірка попозувала з новою стильною зачіскою. Відтепер у знаменитості не довге волосся, а каре. Катерина показалася не тільки зі стильними волоссям, а й з привабливим макіяжем з акцентом на очі та губи.
Фанам дуже сподобалися такі зміни у зовнішності кумирки, тому вони почали засипати її десятками компліментів. Теплі слова стосувалися не тільки змін у зовнішності співачки, а й її творчості.
Катю, ви неймовірна! Жінка, артистка, людина, патріотка своєї землі… Так ще довго можна продовжувати! Сяйте! Ви — королева!
Ви неймовірно красива та фантастична людина! Захоплююсь вами кожного дня.
Вау! Вам просто супер у такому амплуа!
Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська розповіла, чому її перший чоловік Квеленков досі ображається на неї. Співачка відверто поділилася таємницями, які приховувала багато років.