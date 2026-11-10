Катерина Бужинська зворушила фото з чоловіком-болгарином і як він допомагає Україні під час війни

Катерина Бужинська з чоловіком / © instagram.com/buzhynska

Реклама

Народна артистка України Катерина Бужинська поділилася, як її чоловік, болгарський бізнесмен Дімітар Стойчев, підтримує Україну та долучається до її благодійних ініціатив.

Так, попри іноземне походження, іноземець вивчив українську мову, цікавиться традиціями країни та переживає за її долю. Про це співачка розповіла у своєму дописі в Threads і опублікувала спільне фото з коханим з прапором України в руках на тлі мальовничого португальського краєвиду.

Реклама

За словами Катерини, чоловік не залишається осторонь її громадської діяльності: за можливості супроводжує на гастролях, підтримує творчі й благодійні проєкти та допомагає зі зборами коштів для українців. Навіть нещодавно після двох місяців розлуки сюрпризом приїхав до неї підтримати на один з концертів.

Реклама

«Мій чоловік — іноземець, але Україна давно стала частиною його життя і його серця. Він вивчив українську мову, з повагою ставиться до наших традицій, щиро переживає за нашу країну та підтримує українців у цей непростий час. За можливості він їздить зі мною на гастролі, розділяє мої хвилювання, підтримує мої творчі й благодійні ініціативи, допомагає збирати донати. І знаєте, для мене це дуже цінно», — поділилася Катерина.

Катерина Бужинська з чоловіком / © instagram.com/buzhynska

Артистка зізналася, що особливо зворушена ставленням чоловіка до її Батьківщини. Вона наголосила: любов для неї полягає не лише у стосунках між двома людьми, а й у повазі до того, що має велике значення для коханої людини.

«Бо коли людина, яка народилася в іншій країні, так щиро переймається долею твоєї Батьківщини — це особливо зворушує. Я завжди кажу, що любов — це не тільки про двох людей. Це ще й про повагу до того, що для кожного з нас дороге. А Україна для мене — це моє коріння, моя душа, моя земля, мій біль і моя гордість», — зворушила зірка.

Зізнання співачки викликало теплу реакцію підписників. У коментарях користувачі дякували її чоловікові за підтримку України та бажали подружжю щастя.

Реклама

Катюшо, Ви прекрасна співачка і хороша людина, подякуйте своєму чоловіку за свідому безмежну любов і повагу до Вас і до народу України

Успіху вам

Щастя вам!

Нагадаємо, нещодавно співачка Даша Астаф’єва отримала престижну державну нагороду від Зеленського й показалася щасливою у новому статусі.

Новини партнерів