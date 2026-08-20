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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
2 хв

Катерина Кухар чесно висловилася про особисте життя і як знайомі "кавалерів" їй пропонують

Зірка вже давно інтригує темою кохання, але тепер пояснила свою позицію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Катерина Кухар

Катерина Кухар / © YouTube-канал Марічка

Українська прима-балерина Катерина Кухар розповіла про особисте життя та вперше за тривалий час дала зрозуміти, чи є у її житті кохання.

Зірка балету вже давно не коментує стосунки та воліє залишати романтичну сторону життя поза публічним простором. Через це навколо її особистого життя періодично виникають різні чутки, зокрема й щодо її стосунків із чоловіком, артистом балету Олександром Стояновим.

Втім, у розмові з Марічкою Падалко Кухар таки трохи привідкрила завісу над тим, що відбувається в її житті зараз. Балерина зізналася, що не має причин скаржитися та задоволена своїм нинішнім станом. Проте решту подробиць лишила собі.

«Що відбувається в особистому житті — я наповнена, щаслива, маю сенси й мету. Я задоволена своїм жіночим життям», — поділилася Катерина.

Катерина Кухар / © YouTube-канал Марічка

Катерина Кухар / © YouTube-канал Марічка

Водночас балерина не стала відповідати на чутки про кризи у шлюбі чи можливе розлучення. Натомість Кухар із гумором відреагувала на постійний інтерес до цієї теми.

За словами Катерини, знайомі навіть жартують, що готові влаштувати їй «смотрини» та познайомити з потенційними кавалерами. А сама артистка радить у таких питаннях звертатися до штучного інтелекту, який у результаті теж вигадує нісенітниці.

«Я можу над собою посміятися. Коли мене запитують: „Що там в особистому житті, ти щось розкажеш? У нас там вже черга з кавалерів, може, дозволиш нам влаштувати смотрини“ А я відповідаю, що треба запитати у ChatGPT. У нього запитали, хто коханець і зовсім не співпало (з реальністю — прим. ред.)», — заінтригувала зірка.

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кухар також згадала слова своєї бабусі, сенс яких, як зізналася артистка, вона по-справжньому зрозуміла лише з часом і заговорила про «ілюзію».

«Колись моя бабуся мені казала фразу, яку я збагнула не так давно: „Щастя любить тишу“. Іноді жінці необхідна навіть ілюзія. Найважливіше, аби вона була натхненна цією ілюзією», — загадково додала балерина.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин заявила про кардинальні зміни в особистому житті — вона вагітна. Зірка показалася з округлим животиком під час очікування третього малюка.

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