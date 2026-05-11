Катерина Кухар на рідкісних фото показалась з двома дітьми і приголомшила їхнім дорослим виглядом

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Українська балерина Катерина Кухар вперше за тривалий час показалась одразу з двома дітьми.

Знімками з сином Тимуром та донькою Настею танцівниця поділилась в Instagram. На кадрах вони позували всі разом. А підписники Катерини Кухар були просто приголомшені. Річ у тім, що балерина вкрай рідко показує дітей в соцмережах, а коли відповідні фото з’являються, то їх просто не впізнати, адже вони помітно дорослішають та змінюються.

Також Катерина Кухар висловилась про материнство в сучасному світі. Знаменитість говорить, що реальність кардинально змінюється, і моделі виховання, які працювали раніше, зараз не є доречними.

Балерина зазначає, що дітей не треба вчити словами, на кшталт «так правильно», а треба розвивати їхню гнучкість мислення, здатність адаптуватися, емоційний інтелект, вміння знаходити внутрішню опору, не боятися починати все спочатку, баланс між реальністю та світом штучних технологій та багато чого іншого.

«Наше покоління батьків має навчитися не лише виховувати дітей, а й залишати їм простір бути собою. Прислухатися до них так само уважно, як ми хочемо, щоб вони чули нас. І вчитися у них так само, як вони вчаться у нас. Бо, здається, у світі майбутнього вже не спрацює модель, де лише дорослі знають „як правильно“, — зазначила балерина.

