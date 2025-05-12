Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Українська балерина Катерина Кухар вперше за тривалий час показала фото з 10-річною донькою від чоловіка, танцівника Олександра Стоянова.

Світлинами з Настею знаменитість поділилася не просто так, а з нагоди важливої дати. 11 травня в Україні святкували міжнародний День матері. Тож, Катерина Кухар поділилася в Instagram світлинами з донькою та висловилася, як це бути мамою. Балерина говорить, що це велика відповідальність. Зокрема, з появою дитини мама стає сильнішою, але водночас і вразливою, вона не завжди знає відповіді на всі запитання «а чому?», але постійно поруч і допоможе дослідити цей світ. За словами знаменитості, материнство — це не про ідеальність, але про безумовну ніжність, теплоту та любов.

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

День матері Катерина Кухар разом із 10-річною донькою провела на фермі. Зокрема, вони перебували на природі серед різноманітних тваринок та насолоджувалися спокоєм. Шанувальники оцінили сімейні знімки балерини. Фани Катерини Кухар долучилися до привітань з Днем матері, а також висловилися про її доньку. Вони зазначили, що дівчинка — просто копія свого тата Олександра Стоянова, але водночас вона схожа й на балерину.

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Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, українські знаменитості 11 травня теж активно вітали своїх мам зі святом. Артисти Віталій Козловський, Настя Каменських та багато інших ділилися фото з найріднішими та писали їм теплі слова.