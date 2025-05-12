ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1348
Час на прочитання
1 хв

Катерина Кухар на рідкісних фото показалася з 10-річною донькою — копією чоловіка Стоянова

Балерина Катерина Кухар показала, який зараз вигляд має її донька.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Кухар

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Українська балерина Катерина Кухар вперше за тривалий час показала фото з 10-річною донькою від чоловіка, танцівника Олександра Стоянова.

Світлинами з Настею знаменитість поділилася не просто так, а з нагоди важливої дати. 11 травня в Україні святкували міжнародний День матері. Тож, Катерина Кухар поділилася в Instagram світлинами з донькою та висловилася, як це бути мамою. Балерина говорить, що це велика відповідальність. Зокрема, з появою дитини мама стає сильнішою, але водночас і вразливою, вона не завжди знає відповіді на всі запитання «а чому?», але постійно поруч і допоможе дослідити цей світ. За словами знаменитості, материнство — це не про ідеальність, але про безумовну ніжність, теплоту та любов.

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

День матері Катерина Кухар разом із 10-річною донькою провела на фермі. Зокрема, вони перебували на природі серед різноманітних тваринок та насолоджувалися спокоєм. Шанувальники оцінили сімейні знімки балерини. Фани Катерини Кухар долучилися до привітань з Днем матері, а також висловилися про її доньку. Вони зазначили, що дівчинка — просто копія свого тата Олександра Стоянова, але водночас вона схожа й на балерину.

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, українські знаменитості 11 травня теж активно вітали своїх мам зі святом. Артисти Віталій Козловський, Настя Каменських та багато інших ділилися фото з найріднішими та писали їм теплі слова.

Дата публікації
Кількість переглядів
1348
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie