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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
2 хв

Катерина Кухар ошелешила зізнанням про особисте життя: "Жити без флірту не можу"

Прима-балерина відверто розповіла про особисте життя і стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Катерина Кухар

Катерина Кухар

Прима-балерина Катерина Кухар відверто розповіла про особисте життя, ставлення до флірту та зізналася, які якості чоловіків сьогодні справді можуть привернути її увагу.

Попри насичений творчий графік, артистка не відмовляється від романтики. Вона зізнається, що їй подобається увага та легка гра між людьми. Для неї флірт — це особливий вид енергії. Водночас закоханість із роками стала набагато складнішою. Кухар пояснює це життєвим досвідом і вмінням краще розуміти людей.

«Я в першу чергу жінка, якою керують емоції, і жити без флірту не можу. Мені подобається увага. Подобається ця гра, цей легкий обмін енергією між людьми. Я отримую від цього задоволення, і це справді частина мене. Я завжди знаходжу собі співрозмовника для флірту в будь-якій компанії», — поділилася прима-балерина в інтерв’ю Harper’s Bazaar.

Катерина Кухар

Катерина Кухар

За словами Катерини, флірт не варто плутати із серйозними почуттями. Для неї це радше про настрій, симпатію та взаємний контакт, тоді як справжня закоханість потребує набагато більше.

«Флірт і закоханість — це абсолютно різні речі. Флірт — це енергія, настрій, обмін симпатією. Флірт ні до чого не зобов’язує. А ось закохатися мені з кожним роком стає дедалі складніше», — сказала вона.

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Балерина зазначила, що сьогодні її вже важко підкорити лише красивими словами чи зовнішніми перевагами. Найбільше її цікавлять щирість, здатність чути та внутрішня сила людини.

«Справжність. Уміння чути. Саме не слухати, а чути. Мене приваблюють чоловіки, що викликають асоціацію з левом у саванні. Мені подобаються чоловіки, поруч із якими не потрібно нічого доводити», — зізналася Катерина.

Катерина Кухар

Катерина Кухар

Вона також розповіла, що для неї важливий не вік партнера, а зрілість і характер. Кухар згадала, що її колишні чоловіки були різного віку, тому вона не робить категоричних висновків щодо цього питання.

«Мене приваблюють зрілість, великодушність, внутрішня сила. А от дріб’язковість і скупість терпіти не можу. І це не тільки про гроші», — наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар у прозорому ліфі за 46 тис. грн показала відпочинок в Одесі та звернулася до українців.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
332
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