Катерина Кухар показала 11-річну доньку-красуню від Стоянова і розсекретила сюрприз їй на Новий рік

Катерина Кухар із донькою від Олександра Стоянова / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Українська балерина Катерина Кухар показала 11-річну доньку від танцівника Олександра Стоянова і розсекретила, який сюрприз підготувала їй на Новий рік.

Так, 2026 рік ще не настав, але Настя вже отримує свої перші подарунки. Під ялинкою на доньку Катерини Кухар чекав особливий сюрприз. Дівчинка отримала в подарунок м'яку іграшку, а саме пухнастого зайчика. Як говорить Катерина Кухар, такий презент "теплий, як обійми".

Настя була неабияк втішена отримати подарунок. Тим часом балерина ділиться, що від таких приємних емоцій дитини вона й сама щаслива.

Донька Катерини Кухар та Олександра Стоянова / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Під ялинкою на Настю чекав найкращий сюрприз. Пухнастий зайчик – теплий, як обійми. Дитина щаслива, я теж", - поділилася балерина.

