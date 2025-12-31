- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 230
- Час на прочитання
- 1 хв
Катерина Кухар показала 11-річну доньку-красуню від Стоянова і розсекретила сюрприз їй на Новий рік
Донька танцівниці вже отримує свої подарунки.
Українська балерина Катерина Кухар показала 11-річну доньку від танцівника Олександра Стоянова і розсекретила, який сюрприз підготувала їй на Новий рік.
Так, 2026 рік ще не настав, але Настя вже отримує свої перші подарунки. Під ялинкою на доньку Катерини Кухар чекав особливий сюрприз. Дівчинка отримала в подарунок м'яку іграшку, а саме пухнастого зайчика. Як говорить Катерина Кухар, такий презент "теплий, як обійми".
Настя була неабияк втішена отримати подарунок. Тим часом балерина ділиться, що від таких приємних емоцій дитини вона й сама щаслива.
"Під ялинкою на Настю чекав найкращий сюрприз. Пухнастий зайчик – теплий, як обійми. Дитина щаслива, я теж", - поділилася балерина.
Нагадаємо, Катерина Кухар стала суддею благодійного передноворічного випуску "Танців з зірками". Балерина під час шоу розкритикувала виступ блогерки Даші Квіткової на паркеті та пояснила, що їй не сподобалось.