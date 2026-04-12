Катерина Кухар показала, як із 11-річною донькою-красунею від Стоянова святкує Великдень

Українська балерина Катерина Кухар показала, як святкує Великдень, який цьогоріч зустрічають 12 квітня.

Компанію знаменитості склала її 11-річна донька-красуня від танцівника Олександра Стоянова. Вони заздалегідь почали готуватися до свята, щоправда, плани їхні відрізнялись. Коли Катерина Кухар планувала стіл до Великодня, то хотіла, щоб всі страви можна було швидко зробити. А от Настя бажала додати побільше краси – блискіток.

Врешті, вони разом приготували паску. Цьогоріч Катерина Кухар зробила її сама й без випікання. У знаменитості була сирна паска, яка застигла в холодильнику. Яйця вона фарбували натуральними барвниками, а потім додала їм блиску за допомогою олії та фольги.

"Зібралися з донькою готувати страви на Великодній стіл – я планувала швидко, а вона – додати блиску і краси всюди, включно з обличчям. У підсумку: золота кухня, дитина щаслива, паска "приготувалась сама", - ділиться знаменитість.

Вже вранці Катерина Кухар разом із донькою поснідала. Звичайно, не минулось без традиційної "битви крашанками" і шматочка сирної паски.

"План на Великдень: нести світло, обіймати рідних і з'їсти ще один шматочок паски, чисто для балансу. Бо справжня гармонія – це коли в домі тепло, поруч свої, а ти між цим всім трошки мама, трошки балерина і трошки просто людина, яка не відмовляє собі у святковому настрої. Зі світлим Великоднем", - підсумувала балерина.

Нагадаємо, у Великдень вийшла на зв'язок співачка Софія Ротару, яка зазвичай уникає публічності. Артистка зробила послання до українців.