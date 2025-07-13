Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Українська балерина Катерина Кухар показала, як у літні спекотні дні розважається з донькою від Олександра Стоянова.

Знаменитість наразі перебуває у відпустці. Компанію хореографині складає її 10-річна донька. Балерина у своєму Instagram показала, як вони разом проводять час.

Зокрема, аби не мучитися від спеки, Катерина Кухар повела доньку на пляж. Сама балерина, яка була одягнена в червоний купальник, відпочивала під шезлонгом та здебільшого засмагала. А от 10-річна Настя залюбки плавала у прохолодній воді, що неабияк рятує від спеки.

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Катерина Кухар із донькою від Олександра Стоянова / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар не була багатослівною. Знаменитість лиш зазначила, що саме так минає відпустка з дитиною. А от підписники балерини, серед яких чимало зірок, написали теплі слова. Коментарі залишили Ірина Сопонару, Іванна Онуфрійчук, Ірина Монатік та багато інших.

До речі, чимало користувачів також зазначили, що Катерина Кухар має неабияк молодий вигляд. Що ж стосується Насті, то фани звернули уваги, що вона – просто копія свого тата Олександра Стоянова.

Катерина Кухар із донькою від Олександра Стоянова / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар теж ділилася рідкісним фото з донькою. Балерина показувала, як Настя вже неабияк підросла.