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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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268
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1 хв

Катерина Кухар показала, який вигляд мала у 18 років з трендовою зачіскою

Балерина показала коротку стрижку шеггі та пригадала особливу фотосесію.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Катерина Кухар

Катерина Кухар / © Пресслужба Film.Ua

Українська прима-балерина Катерина Кухар замилувала шанувальників архівним фото та пригадала один із періодів своєї юності.

У фотоблогу артистка опублікувала чорно-білий кадр, зроблений 2000 року. На той момент майбутній зірці балету було лише 18 років. Тоді вона мала зовсім інший образ — коротку текстуровану стрижку шеггі з рваними пасмами. Також Кухар позувала з виразним макіяжем очей, підкреслених темними тінями.

Знімок балерина оприлюднила з особливої нагоди. Таким чином вона привітала фотографку Ольгу Домбровську з днем народження, адже саме та зробила світлину понад два десятиліття тому.

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

«Ці фотографії стали позачасовими спогадами і вони залишили прекрасний тривалий слід у моєму житті», — щемко написала Катерина.

До слова, у молодості прима-балерина неодноразово змінювала імідж і експериментувала із зовнішністю. Зокрема, свого часу вона навіть була білявкою. Нині ж артистка віддає перевагу довгому темному волоссю, яке інколи завиває.

Нагадаємо, нещодавно свій імідж кардинально змінила акторка Ольга Сумська. Вона позбулася довгого волосся й змінила його колір. У новому амплуа зірка навідалася на премію «Людина року» у Києві.

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