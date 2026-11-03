Катерина Кухар показала, який вигляд мала у 18 років з трендовою зачіскою

Катерина Кухар / © Пресслужба Film.Ua

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Українська прима-балерина Катерина Кухар замилувала шанувальників архівним фото та пригадала один із періодів своєї юності.

У фотоблогу артистка опублікувала чорно-білий кадр, зроблений 2000 року. На той момент майбутній зірці балету було лише 18 років. Тоді вона мала зовсім інший образ — коротку текстуровану стрижку шеггі з рваними пасмами. Також Кухар позувала з виразним макіяжем очей, підкреслених темними тінями.

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Знімок балерина оприлюднила з особливої нагоди. Таким чином вона привітала фотографку Ольгу Домбровську з днем народження, адже саме та зробила світлину понад два десятиліття тому.

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Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

«Ці фотографії стали позачасовими спогадами і вони залишили прекрасний тривалий слід у моєму житті», — щемко написала Катерина.

До слова, у молодості прима-балерина неодноразово змінювала імідж і експериментувала із зовнішністю. Зокрема, свого часу вона навіть була білявкою. Нині ж артистка віддає перевагу довгому темному волоссю, яке інколи завиває.

Нагадаємо, нещодавно свій імідж кардинально змінила акторка Ольга Сумська. Вона позбулася довгого волосся й змінила його колір. У новому амплуа зірка навідалася на премію «Людина року» у Києві.

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