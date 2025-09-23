- Дата публікації
Катерина Кухар похизувалася відпочинком із підрослими сином і донькою за кордоном біля моря
Хоча літо закінчилося, але балерина ще насолоджується теплими сонячними променями.
Українська балерина Катерина Кухар насолоджується відпочинком за кордоном.
У подорож знаменитість вирушила не сама. Компанію Катерині Кухар склали 16-річний син Тимур та 10-річна донька Настя. Сімейство, з огляду на світлини, насолоджувалося відпочинком у Франції біля Середземного моря.
Катерина Кухар у своєму Instagram поділилася атмосферними кадрами з відпустки. Зокрема, знаменитість показала, як із сином каталася на яхті.
Донечка балерини засвітилася на інших кадрах. Танцівниця показала, як із Настею насолоджувалася плаванням у басейні просто неба.
Як поділилася Катерина Кухар, після завершення літа вона не квапиться поринати в осінь, а намагається упіймати останні теплі сонячні промені.
"Осінь розкрила нам свої обійми, але моя душа ще босоніж…", — поділилася філософськими думками балерина.
