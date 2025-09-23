ТСН у соціальних мережах

Катерина Кухар похизувалася відпочинком із підрослими сином і донькою за кордоном біля моря

Хоча літо закінчилося, але балерина ще насолоджується теплими сонячними променями.

Валерія Сулима
Катерина Кухар

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Українська балерина Катерина Кухар насолоджується відпочинком за кордоном.

У подорож знаменитість вирушила не сама. Компанію Катерині Кухар склали 16-річний син Тимур та 10-річна донька Настя. Сімейство, з огляду на світлини, насолоджувалося відпочинком у Франції біля Середземного моря.

Катерина Кухар у своєму Instagram поділилася атмосферними кадрами з відпустки. Зокрема, знаменитість показала, як із сином каталася на яхті.

Син Катерини Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Син Катерини Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Донечка балерини засвітилася на інших кадрах. Танцівниця показала, як із Настею насолоджувалася плаванням у басейні просто неба.

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар із донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Як поділилася Катерина Кухар, після завершення літа вона не квапиться поринати в осінь, а намагається упіймати останні теплі сонячні промені.

"Осінь розкрила нам свої обійми, але моя душа ще босоніж…", — поділилася філософськими думками балерина.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віталія Козловського хизувалася їхнім родинним відпочинком. Щоправда, вони насолоджувалися вікендом в Україні, а саме в Карпатах. Обраниця артиста показала, як вони проводили час у казковому місці.

