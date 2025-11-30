ТСН у соціальних мережах

Катерина Кухар приголомшила дорослим виглядом 16-річного сина-красеня зі сталевими м'язами

Первісток танцівниці кардинально змінився, що його просто не впізнати.

Катерина Кухар

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Українська балерина Катерина Кухар приголомшила дорослим виглядом 16-річного сина.

Тимур доволі нечастий гість у маминому Instagram. Проте час від часу знаменитість тішить прихильників свіжими фото з сином, як, наприклад, цього разу. У сторіз Катерина Кухар показала, який зараз вигляд має Тимур.

Юнак, якому вже 16 років, росте справжнім красенем. Тимур відростив волосся з кучерями. Окрім того, він активно підтримує фізичну форму. У сина Катерини Кухар просто сталеві м'язи. Навіть сама балерина дивується, як Тимур так накачався.

"Мам, мені личить ця куртка?"…А я тут навіть і куртки не бачу", - ділиться балерина.

Син Катерини Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Син Катерини Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

До слова, Катерина Кухар вкрай рідко ділиться фото з сином. Проте коли вона показує первістка в Instagram, то щоразу просто дивує змінами в його зовнішньому вигляді. Нині помітно, що Тимур неабияк виріс та подорослішав, що його навіть не впізнати.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар показувала фото 11-річної доньки від танцівника Олександра Стоянова. Також балерина пригадувала свої складні пологи.

