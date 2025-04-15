Катерина Кухар різко відповіла на закиди про співпрацю з росіянами у балеті: "Комусь заплатили"

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Українська балерина Катерина Кухар прокоментувала чутки про її нібито співпрацю з балетною академією, якою володіє росіянка.

Все почалося з допису балерини Вікторії Зварич. Саме вона звинуватила Кухар та її чоловіка Олександра Стоянова у співпраці з російською балетмейстеркою. У своєму фотоблогу вона вказала на те, що подружжя продовжує брати участь у виступах та майстер-класах балетної академії International Ballet Academy, якою володіє росіянка Віра Алтуніна.

"Наші заслужені та народні балетні артисти продовжують співпрацювати з болотяними артистами та розмивати культурні кордони, просуваючи культуру ворога. Вони активно підтримують, виступають та проводять майстер-класи в IBT!" — обурено висловилася Зварич.

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Допис Вікторії Зварич

Своєю чергою, Катерина Кухар уже відреагувала на такі чутки. Зокрема, опублікувала сторіз з категоричним запереченням цієї інформації. Прима-балерина стверджує, що вже давно не співпрацює з академією, а просто "значиться як запрошена артистка там, де вже давно не танцює". Ба більше, вважає таку заяву замовною кампанією. І наголошує, що в часи війни сіяти розбрат — справа ганебна.

"У час, коли країна бореться за виживання, коли культура потребує підтримки як ніколи, деякі обирають не творити, а знецінювати. Замість того, щоб розвивати і приносити користь, люди починають гризти своїх же. Що це більше розколює суспільство. Розумію, що у всі часи були шептали, які переслідували свої інтереси. Комусь заплатили, комусь потрібен хайп, комусь щось здалося… І реагувати на кожного, хто тебе очорнити — це дивно. Всі проплачені й чорні коментарі буде видалено, а їхніх авторів — заблоковано", — різко відповіла Катерина.

Сторіз Катерини Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official