Катерина Кухар розкрила секрет свого молодого вигляду та які табу у догляді має: "Постійно це є"

Катерина Кухар

Українська прима-балерина Катерина Кухар поділилася власними правилами догляду за собою та зізналася, що саме допомагає їй роками зберігати молодий вигляд, енергію й витончену форму.

За словами Катерини, її ранок завжди починається з простих, але ефективних ритуалів. Балерина зізнається, що дуже любить контрастний душ, а також має свої б’юті-звички, які не зраджує роками.

«Зранку я люблю робити контрастний душ. Заварюю собі пелюстки троянд і донька мені подарувала зручну формочку для льоду. Гідрогелеві патчі — у мене постійно це є. Люблю ще колаген», — зізналася балерина у проєкті “Beauty PRO”.

Катерина Кухар / © Instagram Катерини Кухар

Окрема тема для балерини — харчування. Катерина зізнається, що фастфуд і солодке для неї були заборонені практично все життя через кар’єру. Зірка каже, що організм настільки звикає до таких обмежень, що з часом бажання зникає саме по собі. Водночас Кухар наголошує, що вуглеводи в її житті були, але з чітким призначенням.

«Догма для організму — що ти не можеш їсти тістечка. Ти настільки до цього звикаєш, коли тобі хочеться солодкого і ти все життя собі в ньому відмовляєш, тобі зараз вже і не треба. Я не відчуваю бажання їсти щось солодке. Я можу з’їсти одну цукерку і мені достатньо. Звісно, вироби з борошна — це для нас було табу. Я завжди їла спагеті, вуглеводи перед виставою. Це теж був такий ритуал в мене, для того щоб мати сили», — поділилася зірка.

Катерина Кухар / © Instagram Катерини Кухар

Нині, зізнається Катерина, через щільний графік їй іноді банально не вистачає часу на повноцінний прийом їжі. У таких випадках вона має свій «рятівний» варіант. Балерина також зазначає, що раз на рік обов’язково проходить курс корисних добавок.

«Я дуже люблю айран. Це простий секрет, але враховуючи, що останнім часом у мене інтервальне голодування… Не те що я хочу так робити, а так виходить, бо в мене нема часу поїсти. І айран мене рятує. Люблю бади з пробіотиками, люблю риб’ячий жир (омега-3), раз на рік проходжу курс, іноді якщо не вистачає — вітамін Д», — поділилася Катерина.

Окрім харчування й догляду, Катерина Кухар особливу увагу приділяє внутрішньому стану. Вона намагається уникати зайвого стресу, берегти власну енергію та дотримуватися режиму сну.

«Я намагаюся утримувати себе у спокої. Намагаюся свою жіночу енергію не розплескувати. Щоб я її накопичувала, генерувала і дарувала своїй сім’ї. Я за здорове харчування. Намагаюсь спати вісім-девять годин. Намагаюсь лягати о дев’ятій», — каже Катерина.

