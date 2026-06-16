Катерина Кухар у прозорому ліфі за 46 тис. грн показала відпочинок в Одесі та звернулася до українців

Катерина Кухар / © Пресслужба Film.Ua

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Прима-балерина Катерина Кухар вирушила до Одеси та поділилася атмосферними кадрами з морського міста, водночас звернувшись до підписників з особистими роздумами про цінність кожного дня.

44-річна артистка опублікувала серію світлин у соцмережах. Для прогулянки вона обрала яскравий махровий комплект із майки та коротких шортів соковитого відтінку, який доповнила брендованими капцями. На інших кадрах Кухар позувала у незвичному напівпрозорому ліфі з декоративною бахромою та ефектним дизайном. Особливу увагу шанувальників привернули її стрункі ноги та невимушений курортний настрій. Утім, головний акцент знаменитість зробила не на образах, а на власних думках.

«В Одесі повітря ніби просочене любов’ю до життя. Пити ранкову каву з видом на море. Сперечатися, де найсмачніший форшмак. Засмагати, сміятися, запізнюватися, закохуватися, будувати плани на вечір», — написала Кухар.

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Катерина Кухар

Катерина Кухар

Балерина зізналася, що саме в Одесі особливо відчуває здатність людей знаходити радість навіть у непростих обставинах. За її словами, українці навчилися цінувати звичайні моменти та не відкладати щастя на майбутнє.

«І робити це все навіть тоді, коли десь поруч здригається небо від чергового збиття шахедів. Мабуть, у цьому і є наша суперсила — не відкладати життя на потім. Берегти легкість. Помічати красу. Знаходити приводи для радості. Бо життя триває не після. Життя — зараз», — додала знаменитість.

Катерина Кухар

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