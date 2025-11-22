Катерина Кухар замилувала фото 11-річної доньки від Стоянова й пригадала свої складні пологи

Катерина Кухар

Українська балерина Катерина Кухар ніжно привітала свою доньку Настю, яка 21 листопада відсвяткувала 11-й день народження.

У своєму фотоблогу Кухар оприлюднила світлину з іменинницею, зроблену під час відпочинку. На фото видно, як швидко підросла донька балерини та її чоловіка, артиста балету Олександра Стоянова. Зіркова мама не стримала емоцій і звернулася до іменинниці з ніжним привітанням.

«Любове моя, ти — частина мене, биття мого серця. Знайди ключі від цього життя і відкрий свій Всесвіт — він безмежний», — замилувала Катерина Кухар.

Катерина Кухар з донькою / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Донька Катерини Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Крім того, балерина пригадала свої непрості пологи. Кухар відверто розповіла, через що їй довелося пройти, аби подарувати життя своїй донечці. Проте саме думка про маленьку донечку, яка має з’явитися на світ, давала Кухар сили витримати те випробування.

«11+ років тому, я здійснила подвиг… Подвиг, за балетними канонами провідної балерини. Я ніколи не забуду той день. Стіл з дистанційним пультом у формі хреста, руки й ноги затиснуті шкіряними ременями… Наді мною стурбоване обличчя головного анестезіолога: „Ми ввели вам кінську дозу… Я не розумію, чому ви все відчуваєте. Більше додавати не можна. Треба починати“. Класична музика, breeze, сонячний день, пульсуюче хвилювання у скронях… Скальпель. Почали…» — пригадала балерина.