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Катерина Кухар замилувала рідкісним фото з помітно підрослою 10-річною донькою від Стоянова
Донька Катерини Кухар — нечастий гість в її фотоблогу. Та цього разу балерина зробила виняток.
Українська балерина Катерина Кухар поділилася рідкісним фото з 10-річною донькою від танцівника Олександра Стоянова.
Зокрема, Настя — нечастий гість у мамину Instagram. Зазвичай вона з’являється там вкрай рідко. Однак цього разу Катерина Кухар зробила виняток. Балерина опублікувала рідкісне фото з 10-річною Настею.
Кадр був зроблений в авто. Донька Катерини Кухар позувала з розпущеним кучерявим волоссям. Дівчина притулилася до мами та мило усміхалася в об’єктив фотокамери. На фото можна розгледіти, як 10-річна Настя вже неабияк підросла та змінилася.
Знімок з донькою Катерина Кухар підписувати не стала. Однак підписники балерини однозначно засипали її компліментами в особистих коментарях.
Зазначимо, доньку Анастасію Катерина Кухар народила у шлюбі з Олександром Стояновим. Також виконавиця від колишнього обранця виховує сина Тимура.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик замилувала фото з 7-річною донькою. Знаменитість розповіла про важливі досягнення Поліни.